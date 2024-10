Alessandra Negrini acaricia seios de Tata Werneck e revela desejo

Alessandra Negrini surpreendeu Tata Werneck - Foto: Reprodução | Multishow

Alessandra Negrini surpreendeu durante entrevista no Lady Night, do Multishow, nesta quinta-feira, 17. A atriz causou com revelação de que ficaria com Tata Werneck.

Durante o programa, a artista participou do quadro Hector Bolígrafo, em que um polígrafo apontava a veracidade das respostas da convidada. Negrini lembrou do seu relacionamento con Marcos Palmeira e ainda declarou que "ficaria" com a apresentadora.

"Você ficaria comigo?", questionou a humorista. "Sim", disse Alessandra. O especialista, então, concordou que a atriz falou a verdade, a apresentadora reagiu.

"Passei até mal. Que isso? Cadê a foto do Rafa [Vitti]? Para eu lembrar, voltar para minha família. Você falou isso por educação, não?", perguntou Tata. "Ela falou a verdade", confirmou o polígrafo.

Ainda na atração, Tata Werneck foi surpreendida após Alessandra Negrini acariciar os seios da famosa.

Confira vídeos: