Amazon fecha acordo e anuncia Brasileirão em sua grade a partir de 2025

A Liga Forte Futebol (LFU), com intermédio da agência LiveMode, fechou um acordo com o Prime Video. A plataforma de streaming da Amazon irá transmitir o Brasileirão entre 2025 e 2029, sendo um jogo exclusivo por rodada. Vale ressaltar que Bahia e Vitória possuem acordo com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

Ao todo, serão 190 partidas ao vivo, sem custos adicionais para os assinantes. A plataforma já tem em seu portfólio eventos como a Copa do Brasil e a NBA, por meio de um acordo de sublicenciamento com o Grupo Globo.

Além da exclusividade com o Prime Video, os clubes da LFU também negociaram a transmissão de 38 jogos para serem compartilhados entre a Record (TV aberta) e o CazéTV (YouTube), fortalecendo a cobertura do Brasileirão em múltiplas plataformas.

Atualmente, a LFU tem acordo assinado com 12 clubes da Série A e 16 da Série B. CSA, Figueirense, Londrina e Tombense, da Série C, também integram a lista, confira:

Série A: Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.

Série B: Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Goiás, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport e Vila Nova.