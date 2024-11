CBF divulga tabela detalhada das rodadas 34 a 36 para Bahia e Vitória

Fachada da sede da CBF no Rio de Janeiro - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 5, a tabela detalhada das rodadas 34, 35 e 36 da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. A definição das datas e horários traz, para os torcedores de Bahia e Vitória, uma visão clara dos próximos compromissos de seus clubes no campeonato, onde cada ponto será crucial na reta final.

O Bahia, que segue em busca de uma vaga na Libertadores de 2025, enfrentará adversários importantes nos próximos compromissos. A equipe recebe o Palmeiras pela 34ª rodada, em um confronto decisivo que será disputado no dia 20 de novembro, às 20h, na Arena Fonte Nova. Na sequência, o Tricolor joga novamente em casa contra o Athletico-PR, no dia 24 de novembro, às 16h. Encerrando este bloco, o Bahia viaja para encarar o Cuiabá na Arena Pantanal, no dia 30 de novembro, às 19h30.

Confira a sequência detalhada de jogos do Bahia:

20/11 - 34ª rodada: Bahia x Palmeiras, às 20h, na Arena Fonte Nova

24/11 - 35ª rodada: Bahia x Athletico-PR, às 16h, na Arena Fonte Nova

30/11 - 36ª rodada: Cuiabá x Bahia, às 19h30, na Arena Pantanal

Leia mais:

>> Bombas, ameaças e mais: relembre atos criminosos que rondam o Bahia

>> Alvo do Grupo City, Hugo Souza pensa no Corinthians: "Quero ficar"

>> Vitória x Corinthians tem 25 mil rubro-negros garantidos no Barradão

O Vitória também teve seus compromissos definidos para as rodadas 34 a 36, com confrontos que podem ser decisivos na briga pela permanência na Série A. Antes dessas rodadas, o Rubro-Negro baiano enfrenta o Corinthians pela 33ª rodada neste sábado, 9, às 16h30, no Barradão. Pela 34ª rodada, o Leão viaja para enfrentar o Criciúma no Heriberto Hulse, no dia 20 de novembro. Em seguida, encara o Botafogo no Nilton Santos, no dia 23 de novembro, e volta ao Barradão no dia 1º de dezembro, para enfrentar o Fortaleza pela 36ª rodada.

Veja as próximas partidas do Vitória detalhadas:

9/11 - 33ª rodada: Vitória x Corinthians, às 16h30, no Barradão

20/11 - 34ª rodada: Criciúma x Vitória, às 21h, no Heriberto Hulse

23/11 - 35ª rodada: Botafogo x Vitória, às 18h30, no Nilton Santos

1/12 - 36ª rodada: Vitória x Fortaleza, às 16h, no Barradão