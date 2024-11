Vitória x Corinthians tem 25 mil rubro-negros garantidos no Barradão

Torcida rubro-negra promete apoio incondicional contra o Corinthians no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O torcedor rubro-negro promete empurrar o Vitória e fazer mais uma bela festa no Barradão. O confronto direto da vez será contra o Corinthians, neste sábado, 9, às 16h30, no Barradão, em confronto válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Portal A TARDE apurou que 25.636 torcedores garantiram presença através de check-ins feito pelos sócios e compra avulsa de ingressos para acompanhar a partida nas arquibancadas do Barradas.

Os sócios que querem assistir o jogo no Santuário rubro-negro precisam se apressar para fazer check-in no site do plano Sou Mais Vitória.

As prioridades são os planos Sou Leão da Barra, Sou Tradição, Sou Colossal e Sou Sem Fronteiras. Na sequência, estão os planos Sou Um Nome na História e Sou Vermelho e Preto.

As vendas físicas estão em andamento nas lojas oficiais do Vitória nos Shoppings de Salvador. A comercialização das entradas nas bilheterias do Barradão ocorre somente no dia do jogo.

O Leão da Barra vive seu melhor momento no Brasileirão. O rubro-negro baiano é o 12º colocado, com 38 pontos somados em 32 jogos disputados. Os comandados de Thiago Carpini estão há quatro jogos sem perder, numa sequência de três vitórias consecutivas.