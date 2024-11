Após hiato, Vitória volta a boa fase no feminino e aponta reconstrução

Profissionais do time feminino do Vitória - Foto: Beatriz Amorim

A equipe feminina do Esporte Clube Vitória já viveu tempos de glória, disputando a elite do futebol brasileiro e se sagrando bicampeã do Campeonato Baiano, em 2016 e 2018. No entanto, após uma pausa forçada, as Leoas da Barra estão de volta e planejando coisas grandes.

A equipe retornou a final do Campeonato Baiano, onde enfrentará o Bahia, e também garantiu uma vaga na Série A2 do Brasileirão após uma campanha sem colocar defeitos. Desta maneira, em coletiva concedida na manhã desta terça-feira, 5, a Coordenadora do futebol feminino do Vitória, Maniele Gleize, relembrou a trajetória e destacou a reconstrução.

“Em 2019 fizemos uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ficamos em 9º lugar, a 1 ponto de classificação para a segunda fase. O futebol feminino do Vitória vinha crescendo, só que com a queda do time masculino interrompeu isso. Todo mundo sabe que a gente vive com essa verba e acabamos sofrendo, assim como outras áreas do também (..) Desta maneira, em todo o período, criamos uma casca, porque queríamos muito voltar ao cenário nacional. De lá para cá, tivemos muitos danos, perdendo atletas, mas sobrevivendo ao processo e estamos em uma reconstrução”, declarou Many.

Leia mais:

>>Na Série A2, Vitória projeta investimento milionário no futebol feminino

>>Ceni já condenou ameaças da torcida do Bahia em 2023; relembre

>>Saiba quanto foi o lucro gerado em apostas no caso Bruno Henrique

"No primeiro ano, disputamos o Campeonato Baiano, mas não conquistamos o acesso ao brasileiro, que sempre foi a nossa intenção. No segundo ano, com um pouquinho mais de investimento, mas ainda com dificuldades, conquistamos o acesso. Neste ano, a gente fez o nosso dever de casa, todo o nosso planejamento era conquistar uma vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro, e aqui estamos querendo também o título baiano, que é importante para nós", continuou a coordenadora.

Para conquistar bons resultados, o desempenho passa, claro, pelas atletas, sendo um dos assuntos tratados pelo treinador da equipe, Anderson Magalhães. O comandante destacou o potencial do elenco, que vem fazendo um forte trabalho dentro e fora de campo.

“Durante todo o ano a gente vem oportunizando todas as atletas, tanto as que contratamos, as base, e também aquelas que sabemos que vão nos ajudar muito no futuro. (...) Neste processo, estamos fazendo amistosos, colocando em competições. Isso tudo para que em momentos importantes, a gente já sinta esse preparo. Temos a consciência que o psicológico é o fator que mais vai importar em determinados momentos, então a gente vem trabalhando, conversando, o próprio clube disponibiliza psicólogos e fazendo com que esses jogos se tornem mais cotidianos”, disse o treinador Anderson Magalhães.

Vivendo o dia a dia do time, o treinador revelou quais são as suas expectativas para o duelo diante do Bahia, projetando um bom jogo. Na temporada passada, o resultado foi positivo para as Mulheres de aço, porém Anderson acredita que as Leoas tem tudo para conquistar o troféu.

“Viemos acompanhando o ano todo o time adversário, sabemos da qualidade, da competência, principalmente para ter sido campeão no Campeonato Estadual, mas como o Many falou, o vitória vem em um processo de reconstrução (...) eu acho que quando você chega em um jogo importante, não é só o dinheiro que conta, acho que tem outras situações dentro de campo que fazem a partida ser diferente. No ano passado, com um time limitado, conseguimos jogar de igual para igual, conseguimos construir em dois jogos. Agora, acredito que vai ser um jogo muito bom. Estudamos a equipe durante todo esse ano e temos tudo para fazermos um jogo excelente e conquistar o Campeonato Baiano”, apontou o treinador.

A primeira final do Baianão feminino será nesta quarta-feira, dia 6, às 15h, no Estádio Edgar Santos. O segundo confronto será 10 dias depois, em 16 de novembro, no estádio de Pituaçu, no mesmo horário da partida anterior.