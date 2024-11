Saiba quanto foi o lucro gerado em apostas no caso Bruno Henrique

Bruno Henrique em treino realizado pelo Flamengo - Foto: (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

Investigado pela Operação Spot-fixing, que investiga manipulação de resultados no mercado de cartões em partidas de futebol, o caso Bruno Henrique foi identificado por três casas de apostas. A Polícia Federal, dessa maneira, agora apura a criação de novas contas que apostaram no duelo entre Flamengo e Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023.

Segundo a PF, alguns parentes e amigos do jogador seriam os apostadores beneficiados pelo cartão tomado pelo jogador. De acordo com a reportagem do g1, o lucro da operação foi de R$ 13,850. Vale mencionar que, já que três casas de apostas estão envolvidas, não quer dizer que estes sejam os valores totais.

Confira os valores identificados:

R$ 3.050,00 para ganhar R$ 9.150,00 (lucro de R$ 6.100,00);

R$ 2.300,00 para ganhar R$ 7.000,00 (lucro de R$ 4.700,00);

R$ 1.500,00 para ganhar R$ 4.550,00 (lucro de R$ 3.050,00).