Bruno Henrique é acordado em casa por agentes da PF em operação

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Sousa

Alvo da Operação Sport-fixing, que investiga casos de manipulação de resultados, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi acordado, nesta terça-feira, 5, por agentes da PF, que chegaram à mansão do jogador, localizada na na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Leia mais:

>> Entenda o motivo para Bruno Henrique ser investigado por manipulação

>> Flamengo não afasta Bruno Henrique, suspeito de manipular resultado

>> Veja o lance que levou Bruno Henrique a ser investigado

De acordo com o g1, o atleta entregou os documentos necessários, além de celulares e outros aparelhos eletrônicos aos agentes. Bruno Henrique foi liberado e marcou presença do treino do Flamengo nesta manhã. O Rubro-Negro informou que não vai afastar o jogador.

A assessoria de imprensa do jogador divulgou que o jogador não vai se manifestar por enquanto sobre a investigação, que também conta com o irmão, a cunhada e dois amigos de Bruno Henrique como alvos da operação.

Veja todos os alvos da investigação:

Andryl Sales Nascimento dos Reis;

Claudinei Vitor Mosquete Bassan;

Douglas Ribeiro Pina Barcelos;

Elias Bassan;

Henrique Mosquete do Nascimento;

Ludymilla Araujo Lima, cunhada de Bruno Henrique;

Max Evangelista Amorim;

Poliana Ester Nunes Cardoso, prima de Bruno Henrique;

Rafaela Cristina Bassan;

Wander Nunes Pinto Junior, irmão de Bruno Henrique.