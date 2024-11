Veja o lance que levou Bruno Henrique a ser investigado

Bruno Henrique levou o cartão amarelo por fazer falta em Soteldo - Foto: Gilvan de Sousa

O atacante Bruno Henrique, investigado por manipulação de resultado por receber cartões na partida entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, não levou apenas o amarelo por cometer uma falta, mas também foi expulso após insultar o árbitro na sequência do lance.

A partida retrada na polêmica é válida pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023, na qual Bruno Henrique comete falta no atacante Soteldo, do Santos. Na sequência, o jogador do Flamengo parte para cima do juiz, reclamando bastante.

Na súmula da partida, o árbitro Rafael Klein relatou que o atacante se revoltou após sofrer o cartão amarelo disparando ofensas. Na sequência, o juiz aplica o vermelho direto.

“Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto, o atleta nº 27 da equipe do Flamengo, Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: ‘você é um merda’, com o dedo em riste em direção a meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido”, diz súmula do confronto.