Entenda o motivo para Bruno Henrique ser investigado por manipulação

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo - Foto: (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

Três casas de apostas fizeram o alerta que deu origem à investigação sobre o atacante Bruno Henrique levar o cartão amarelo em partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. As informações foram emitidas para a IBIA (International Betting Integrity Association), criada para combater manipulação relacionadas à empresas de apostas.

Dados obtidos pelo ge refletem que altos volumes de dinheiro e movimentações incomuns em apostas indicariam que Bruno Henrique sofreria o cartão em duelo contra o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão da temporada passada. As informações foram enviadas pela Betano, GaleraBet e KTO.

"Apostas claramente direcionadas, a partir de novos clientes e de clientes já estabelecidos, fora dos padrões normais para Bruno Henrique receber um cartão", diz informações emitidas pela Betano, que também divulgou que as movimentações foram realizadas na cidade natal do atacante, Belo Horizonte. A casa de aposta ainda notou que 98% das ações do mercado estava se referindo ao jogador do Rubro-Negro.

A KTO e a GaleraBet também notaram novas contas registradas no Brasil, que fizeram suas primeiras apostas 24 horas antes da partida entre Flamengo e Santos, indicando que Bruno Henrique tomaria o cartão.

Em partida realizada pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada, o atacante levou o cartão amarelo por fazer falta em Soteldo, do Santos, aos 50 minutos do segundo tempo. A partida terminou em vitória por 2 a 1 para o clube paulista.