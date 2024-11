Entenda como a matemática explica o prejuízo dos apostadores em bets

- Foto: Divulgação

As casas de apostas lucram de forma significativa aproveitando as probabilidades e o comportamento dos apostadores, que jogam o que ganham e acabam perdendo. Os riscos desse entretenimento também são revelados graças às promessas de retorno, já que muitos acabam perdem muito dinheiro.

Os sites de apostas dizem que cerca de 93% do dinheiro apostado volta para os jogadores. Isso é chamado de retorno ao jogador (RTP). Mas, na prática, isso significa que as casas ficam com uma taxa de 7%. O Banco Central diz que, na verdade, esse retorno é de 85%, o que significa que as casas ficam com 15%.

Se os apostadores continuarem apostando o que ganham, é provável que percam tudo ao longo do tempo. Isso acontece porque, mesmo que o RTP (retorno ao jogador) pareça bom, a matemática favorece as casas de apostas.

"Se você não tem fortes habilidades matemáticas e nunca parou para construir modelos matemáticos para vencer as casas de apostas, você não vai conseguir. Você não vai ganhar dinheiro a longo prazo a menos que trabalhe duro. E trabalhar não significa assistir a muitas partidas de futebol ou ter conhecimento do jogo. Trabalhar duro significa realmente entender as probabilidades", comentou o matemático David Sumpter à BBC News Brasil.

Um dos motivos para as casas de apostas lucrarem é a "lei dos grandes números". Isso significa que, quanto mais apostas são feitas, mais os resultados se aproximam da média esperada. Por exemplo, se você jogar uma moeda 10 vezes, pode sair mais caras do que coroas. Mas se você jogar mil vezes, as proporções tendem a se equilibrar, chegando a quase 50% para cada lado.

O IBJR (Instituto Brasileiro de Jogo Responsável) afirma que apostar deve ser uma forma de entretenimento, e é importante que as pessoas tenham moderação. Embora haja chance de ganhar, o resultado é aleatório e não dá para prever o que vai acontecer.

As casas de apostas não calculam os prêmios com base em probabilidades reais. Elas ajustam essas probabilidades para garantir lucro. Por exemplo, em um jogo entre dois times, as chances de vitória podem ser 20% para o time A, 30% para empate e 50% para o time B. Se alguém apostar no time A, a casa pode oferecer um prêmio menor do que a chance real, garantindo sua margem de lucro.

Por exemplo, em um jogo entre Bahia e Vitória, se a casa ofereceu um prêmio que indica 59,2% de chance de triunfo do Tricolor, isso significa que a soma das probabilidades oferecidas está acima de 100%, permitindo que a casa lucre com a diferença.