Mais de 20 milhões de pessoas apostaram no último mês, diz DataSenado

A pesquisa apresenta que 62% dos usuários desses sites são do sexo masculino - Foto: Raphael Muller

Uma pesquisa revela que 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais (equivalente a 22,13 milhões de pessoas) declararam ter apostado em empresas de apostas de quota fixa, as chamadas “bets”, segundo o Instituto DataSenado. O relatório foi divulgado nesta terça-feira, 1º, pelo Senado Federal.

A pesquisa intitulada “Panorama Político 2024: apostas esportivas, golpes digitais e endividamento” entrevistou 21.808 cidadãos com 16 anos ou mais. A coleta de dados foi feita entre 5 e 28 de junho deste ano, por meio de entrevistas telefônicas.

Segundo o estudo, homens de até 39 anos com ensino médio completo são os maiores usuários de aplicativos de apostas. A pesquisa apresenta que 62% dos usuários desses sites são do sexo masculino; as mulheres representam 38%.

Dos apostadores, 56% têm entre 16 e 39 anos, seguidos das faixas entre 40 e 49 (17%), 50 e 59 (13%) e 60 anos ou mais (14%). A pesquisa mostra que a maior parte dos entrevistados afirmaram ter gasto até R$ 500 em aplicativos ou sites na internet.

Endividamento

O levantamento revela, ainda, que 32% dos brasileiros têm dívidas em atraso há mais de 90 dias, com maior incidência entre pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos.

Dentro desse percentual, o DataSenado indica que 42% dos endividados gastaram com apostas esportivas nos últimos 30 dias, sendo estimado que 8.445.744 pessoas tenham desembolsado alguma quantia com bets enquanto há dívidas em atraso.

“Pessoas com ensino médio completo apostam mais, enquanto pessoas com menor e com maior escolaridade apostam menos. Em relação à renda, pessoas de baixa renda apostam menos em proporção a este grupo na população em geral. Porém, como é o maior grupo populacional, ainda é a maior parte dos apostadores”, explica o analista do DataSenado José Henrique Varanda, coordenador da pesquisa.