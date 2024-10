Veja lista de bets que pediram autorização para seguir operando no Brasil

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda do Brasil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda divulgou a lista com as casas de apostas que solicitaram a autorização para atuar de forma legal no Brasil, que estava aberta até o último dia de setembro. Desta maneira, as empresas sem regulamentação serão suspensas no dia 1º de janeiro de 2025. A relação estará disponível em: sigap.fazenda.gov.br.

Apesar da solicitação em busca do funcionamento no Brasil, as empresas ainda não estão devidamente legais, tendo em vista que ainda passam por um processo de autorização. Por outro lado, as bets que não passarem por esse sistema, terão o funcionamento suspenso nesta terça-feira, 1.

De acordo com Fernando Haddad, Ministro da fazenda, existe uma sequência em prioridade para regulamentar a presença das casas de aposta, entre eles: a retirada do mercado de empresas de apostas que não estejam regularizadas, a proibição de pagamentos por cartão de crédito nessas plataformas, o monitoramento dos CPFs dos apostadores para identificar possíveis casos de vício ou práticas ilegais, e a regulação da publicidade relacionada a esse tipo de serviço.

Desta maneira, visando deixar o sistema viável, o ministro anunciou que aproximadamente 600 empresas serão inviabilizadas nos próximos dias. A medida será tomada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O Governo pode arrecadar até R$ 3,4 bilhões com as permissões dos sites de apostas. No entanto, o valor deve ser reduzido, tendo em vista que nem todas as empresas serão autorizadas.