Um dos grandes nomes do futebol espanhol, o meia Andrés Iniesta deve oficializar a sua aposentadoria nos próximos dias. Através de um vídeo nas redes sociais, o jogador de 39 apostou a data do dia 8 de outubro como a sua possível despedida dos gramados.

Ídolo do Barcelona, onde conquistou quatro títulos de Champions League, Iniesta estava sem clube desde o fim da última temporada, quando deixou o Emirates-EAU. No vídeo em questão, é possível observar uma pintura do espanhol com a camisa do clube catalão e o número 8 na horizontal, fazendo alusão ao símbolo do infinito.

No dia citado no anúncio, o jogador deve fazer uma conferência aberta, revelando os projetos futuros e sendo homenageado pelo Barça, onde atuou por 16 anos e conquistou 28 títulos, entre eles, nove títulos da La Liga. Iniesta é visto como um dos principais jogadores da história do clube, reconhecido como ídolo ao lado de Lionel Messi de Xavi Hernandez.

Após deixar a Espanha, em 2018, o meia se transferiu para o futebol japonês, acertando com o Vissel Kobe, onde jogou por 5 anos e atuou 134 vezes. Seu último clube foi o Emirates Cultural, na temporada 23/24, disputando 23 partidas.

Vestindo a camisa da Seleção Espanhola, Iniesta chegou ao auge do futebol, conquistando a Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, o meia marcou o gol decisivo na prorrogação diante da Holanda. Além disso, também conquistou a Eurocopa de 2008 e 2012.