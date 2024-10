Corinthians vai ao STJD e pode não entrar em campo contra o Flamengo

Augusto Melo, presidente do Corinthians - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Corinthians voltou a se manifestar, na manhã desta terça-feira, 1º, contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a mudança na data dos jogos da volta da Copa do Brasil. Em nota, o clube paulista apontou falta de integridade devido ao favorecimento ao Flamengo, adversário do Timão na semifinal da competição, e afirmou ter ingressado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas", disse o Corinthians em nota.

Disputando simultaneamente três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Corinthians se viu insatisfeito, assim como o Vasco, que enfrenta o Atlético-MG na outra semifinal e também afirmou que a mudança beneficia o clube mineiro.

Durante a última semana, Flamengo e Atlético-MG pediram à CBF que mudasse a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, que aconteceriam nos dias 16 e 17 de outubro, em razão da Data FIFA, que termina no dia 15. A entidade chegou a enviar uma solicitação formal a Vasco e Corinthians sobre a alteração nas datas, mas a sugestão foi rejeitada pelos dois clubes.

Apesar disso, a CBF decidiu que os jogos serão realocados para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Segundo a entidade, a alteração foi definida após a divulgação do calendário das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana.

Com a troca das datas, os jogos dos semifinalistas, válidos pela 30ª rodada do Brasileirão, que seriam disputados entre 19 e 20 de outubro, inverteram com a Copa do Brasil.

“Se eles [Flamengo] não podem jogar a Copa do Brasil na quarta-feira, por que podem disputar o Campeonato Brasileiro nesse mesmo dia? É uma inversão de valores. O que estão fazendo com a gente é um absurdo”, disparou Augusto Melo, presidente do Corinthians, que ainda avalia a opção de não colocar o time em campo contra o Flamengo.

Confira a íntegra da nota do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e, principalmente, colocando em risco a credibilidade das competições.

Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas.

Em defesa desses princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições.

Sport Club Corinthians Paulista