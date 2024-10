Próximo adversário do Bahia: novo treinador promete Flamengo 'ofensivo'

Filipe Luís no comando de seu primeiro treino no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes | CRF

Bahia e Flamengo se enfrentaram três vezes neste ano e o Rubro-Negro levou a melhor em todas elas, com três vitórias. As equipe voltam a duelar neste sábado, 5, na Arena Fonte Nova e com uma mudança. O time carioca não terá mais Tite como técnico, promovendo o ex-jogador Filipe Luís.

Em sua primeira entrevista como novo treinador do Flamengo, Filipe Luís afirmou que fará o time ser 'ofensivo'. O ex-lateral comandou seus ex-colegas de vestiário pela primeira vez em treino na segunda-feira, 20. Em seguida, o clube publicou um vídeo com a sua primeira declaração.

"Com certeza o meu modelo de jogo é de muito ataque. Às vezes eu peco por não ter medo, por atacar demais. Mas esse time já está bem treinado, tem uma estabilidade e uma organização defensiva muito boa. Claro que eu vou colocar a minha ideia em prática, que é diferente, para ver o time atacando como eu quero. Espero ver muitos gols e muitas chances de gol", disse.

O Bahia será o segundo adversário de Filipe Luís como treinador do Flamengo. A estreia acontecerá nesta uarta-feira contra o Corinthians, às 21h45 (de Brasília) no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Curiosamente, a estreia do lateral como jogador do Flamengo aconteceu contra o Bahia na Arena Fonte Nova em 2019. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 0.