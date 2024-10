Bahia: saiba quem pode assumir a titularidade na vaga de Everton Ribeiro

Rogério Ceni terá uma semana para confirmar o substituto do meia Everton Ribeiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Camisa 10 e capitão do Bahia, o meio-campista Everton Ribeiro desfalcará o Tricolor pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro da Série A. O atleta, que cumprirá suspensão automática por levar o terceiro cartão amarelo, provocou uma dúvida inédita para o treinador Rogério Ceni: quem assumirá a vaga do meia no time titular?

Everton Ribeiro, portanto, ficará de fora do quarto jogo entre Bahia e Flamengo nesta temporada. O jogador, que deixou o Rubro-Negro para assinar com o Tricolor no início do ano, esteve em campo nas outras três partidas - uma válida pelo Brasileirão e duas pelas quartas de finais da Copa do Brasil - contra o clube carioca, que inclusive terminaram em vitórias do Urubu.

Everton Ribeiro esteve em campo em todas as 28 partidas no Bahia no Campeonato Brasileiro | Foto: Divulgação | ECBahia

A solução imediata caso o comandante do Tricolor opte por manter a mesma formação utilizada nos últimos jogos é o uruguaio Carlos de Pena, que geralmente é a primeira opção do meio-campo a sair do banco de reservas. O jogador inclusive entrou na vitória por 1 a 0 contra o Criciúma, neste domingo, 29, na Arena Fonte Nova.



Aos 32 anos, De Pena chegou ao Tricolor a custo zero e vem sendo utilizado por Rogério Ceni desde o começo do Campeonato Brasileiro como alternativa no banco de reservas. Canhoto, o uruguaio é a opção no elenco do Bahia que possui as características mais semelhantes em relação a Everton Ribeiro. Com a camisa azul, vermelha e branca, o atleta tem 31 jogos, um gol e quatro assistências.

Após o jogo contra o Criciúma, o uruguaio chegou a falar sobre a possibilidade estar entre os 11 iniciais no jogo contra o Flamengo. "Me sinto preparado. Normalmente eu entrava sempre no lugar do Everton, nos jogos em que ele começou de titular, mas a decisão é sempre do treinador".

Carlos De Pena entrou no lugar de Jean Lucas durante o duelo deste domingo contra o Criciúma | Foto: Divulgação | ECBahia

Para manter um time mais conservador e evitar grandes mudanças na equipe titular, Rogério Ceni também conta o meio-campista Yago Felipe como opção, embora o volante tenha menos minutos em relação ao uruguaio. No Bahia desde 2023, o jogador de 29 anos entrou em apenas quatro dos últimos 15 jogos do Tricolor na temporada.



Yago Felipe também entrou em campo na vitória por 1 a 0 contra o Criciúma | Foto: Divulgação | ECBahia

No entanto, caso queira alternativas com características ofensivas, Ceni pode utilizar um time diferente do que jogou na temporada: com três atacantes. Nesse caso, o uruguaio Luciano Rodríguez pode ser um dos cotados para a assumir a titularidade.



A maior contratação da história do Bahia, 'Lucho' custou cerca de R$ 65,3 milhões e também vem sendo uma opção do banco de reservas nos últimos jogos da equipe baiana. O torcedor tricolor inclusive tem se movimentado para pedir mais minutos da jovem promessa no time titular, que começou entre os 11 iniciais em apenas uma partida em 2024. No Esquadrão, o atacante entrou em campo 12 vezes e marcou dois gols.

Lucho Rodríguez foi titular apenas no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, que terminou 1 a 0 para o clube carioca | Foto: Divulgação | ECBahia

Além do uruguaio, o ponta Ademir também pode aparecer em campo caso Rogério Ceni opte por um time com mais velocidade. No Bahia desde a temporada passada, o atacante é figurinha carimbada no segundo tempo do Tricolor e, em 2024, fez 45 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências.



Desde que se recuperou de lesão na coxa, Ademir entrou em todas as partidas do Bahia no Brasileirão | Foto: Divulgação | ECBahia

Por fim, Rafael Ratão pode ser mais uma alternativa no ataque caso Ceni prefira uma opção com imposição física, mas também sem perder muito em velocidade. O atacante, que ganhou minutos nas últimas rodadas do Brasileirão, também é constantemente utilizado após o intervalo dos jogos do Bahia. Com 31 jogos pelo Tricolor na temporada, Ratão marcou seis gols e distribuiu duas assistências.



Rafael Ratão atraiu interesse do Atlhetico-PR, permaneceu o Bahia e vem recebendo minutos sob comando do treinador Rogério Ceni | Foto: Divulgação | ECBahia

O comandante do Esquadrão de Aço terá uma semana para confirmar o substituto do meia Everton Ribeiro, visando o duelo contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, válido pela 29ª rodada do Brasileirão.