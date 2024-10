30/09/2024 às 13:20 • Atualizada em 30/09/2024 às 14:37 - há XX semanas | Autor: Da Redação BRASILEIRÃO Bahia divulga programação da semana para duelo diante do Flamengo Esquadrão visita a equipe rubro-negra neste sábado, 5, pela 29ª rodada da Série A

Após vencer o Criciúma na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia divulgou a programação da semana antes do duelo decisivo contra o Flamengo, que ocorre neste sábado, 5. A partida será na Arena Fonte Nova, com início previsto para às 18h30, pela 29ª rodada. Serão quatro sessões de treinamento no CT Evaristo de Macedo, que tem início na tarde desta terça-feira, 1. Os atletas trabalham até a próxima sexta-feira, 4, no turno da manhã. Leia mais:

>>Bahia tem melhor defesa como mandante na Série A; saiba ranking

>>Carpini explica motivo de não fazer todas as substituições; entenda

>>Após 11 meses de lesão, Neymar volta aos treinos com o Al-Hilal O Esquadrão é o atual 6º colocado da tabela, com 45 pontos somados. Diante do Flamengo, o duelo será um confronto direto, tendo em vista que, em caso de triunfo, poderá ultrapassar a equipe carioca. Programação da semana: Terça (1°) - 15h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo Quarta (2) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade) Quinta (3) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo Sexta (4) - 10h30:

Treino no CT Evaristo de Macedo (Entrevista coletiva remota depois da atividade) Sábado (5) - 19h:

Bahia x Flamengo - Fonte Nova Domingo (6)

Folga

