Carpini explica motivo de não fazer todas as substituições; entenda

Carpini durante partida com o Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tentou e até criou boas chances de gol, mas acabou derrotado pelo placar de 3 a 1 para o Internacional neste domingo, 29. Apesar do frustrante resultado, a atuação do Leão teve pontos positivos, principalmente após as entradas de Willian Oliveira e Everaldo. Além deles, Zé Hugo foi outro também acionado por Thiago Carpini no segundo tempo, mas o técnico parou por aí e preferiu não fazer mais substituições.

Questionado em entrevista coletiva sobre o motivo de 'morrer' com duas alterações, Carpini foi simples e direto. O técnico disse que não tinha obrigação de fazer cinco substituições e explicou a permanência de alguns jogadores até o apito final.

Leia mais:

>>De olho no Atlético-MG, Vitória conta com retorno de centroavante

>>Bahia tem melhor defesa como mandante na Série A; saiba ranking

>>Após 11 meses de lesão, Neymar volta aos treinos com o Al-Hilal

"Não sou obrigado a fazer as cinco substituições. O Luan me deu uma sustentação, eu vi o Luan preenchendo bem o setor de meio. Em muitos jogos que não tivemos a proteção do Luan sofremos um pouco, não precisava mexer. O Willian Oliveira entrou bem, Everaldo entrou muito bem, Alerrandro é um cara de área, mas não tínhamos nem Lawan nem Janderson, os laterais foram muito bem. O time estava ajustado, encaixado. Não sou obrigado a fazer as cinco alterações", ressaltou.

O Vitória de Carpini volta a jogar no próximo sábado, 5, às 16h30, contra o Atlético-MG. A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.