De olho no Atlético-MG, Vitória conta com retorno de centroavante

Janderson durante partida com o Juventude - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória entra em campo neste sábado, 5, contra o Atlético-MG. O duelo será na Arena MRV, em Belo Horizonte, com previsão de início para às 16h30. Para a partida, o Leão poderá contar com o centroavante Janderson, que cumpriu suspensão automática na 28ª rodada.

O camisa 39 havia sido punido com um cartão amarelo na 20ª rodada, contra o Palmeiras, e na partida seguinte, contra o Cuiabá. A suspensão foi ocasionada por um lance nos acréscimos do primeiro tempo contra o Juventude.

Leia mais:

>>Vitória sofre com 'lei do ex', perde para o Internacional, mas segue fora do Z-4

>>"Fomos muito superiores", destaca Carpini do segundo tempo do Vitória

>>Sem Everton, Ceni busca solução no elenco; saiba quem larga na frente

Janderson chegou ao Vitória no início da temporada pelo valor de 5 milhões de reais. Com o manto rubro-negro, atuou em 21 jogos, colaborando com um gol e uma assistência.

Em contrapartida, o treinador Thiago Carpini não poderá utilizar o meia Felipe Machado, que recebeu o terceiro amarelo diante do Inter e cumprirá suspensão automática.