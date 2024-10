Vitória sofre com 'lei do ex', perde para o Internacional, mas segue fora do Z-4

Alerrandro tenta carregar a bola entre dois marcadores - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória parou a reação das últimas rodadas no Brasileirão na noite deste domingo, 29, diante do Internacional, em jogo válido pela 28ª rodada. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Rubro-Negro foi superado pelos donos da casa por 3 a 1, com dois gols do baiano Wesley, ex-Vitória, e um de Alan Patrick, de pênalti. Wagner Leonardo descontou para o Leão.

Leia mais:

>> Terceiro cartão amarelo tira Machado de jogo contra o Atlético-MG

>> Cano é expulso após protesto inusitado em derrota do Fluminense



Apesar de frear a recuperação do Vitória, a derrota não recolocou a equipe comandada por Thiago Carpini na zona de rebaixamento para a Série B, já que Corinthians e Fluminense, que estão atrás do Rubro-Negro, também foram derrotados na rodada.

Na próxima rodada, a 29ª do Brasileirão, o Vitória vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV. A partida está marcada para as 16h30 de sábado, 5.