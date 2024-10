Terceiro cartão amarelo tira Machado de jogo contra o Atlético-MG

Filipe Machado em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A. O volante Filipe Machado recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Internacional e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Atlético-MG.

Willian Oliveira, que inclusive entrou no lugar de Filipe Machado durante a partida, é a principal opção para ficar com a vaga na equipe titular. Carpini conta também com Ricardo Ryller, Léo Naldi e José Breno, cria da base do Leão.

O confronto entre Vitória e Atlético-MG está marcado para as 16h30 de sábado, 5, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte