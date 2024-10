Brasil vence Marrocos e avança para semifinal da Copa do Mundo

- Foto: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA

A seleção brasileira de futsal Brasil venceu Marrocos por 3 a 1, em Bucara, no Usbequistão, e segue segue firme em busca do hexacampeonato mundial. A partica aconteceu na manhã deste domingo, 29. Com o resultado, o Brasil conquistou a vaga na semifinal da Copa do Mundo de Futsal.

Marcel, Leandro Lino e Dyego marcaram os gols. O próximo adversário do Brasil sairá do confronto entre Ucrânia e Venezuela.

É a nona vez que o Brasil avança às semifinais em dez edições do torneio.