"Fomos muito superiores", destaca Carpini do segundo tempo do Vitória

Thiago Carpini comandando a equipe à beira do gramado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória foi superado pelo Internacional por 3 a 1 na noite deste domingo, em duelo da 28ª rodada do Brasileirão, mas segue vivo na briga contra o rebaixamento para a Série B. Após ir para o vestiário com a desvantagem de um gol no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Rubro-Negro voltou melhor do intervalo, mas não conseguiu reverter o placar negativo. Wesley, duas vezes, e Alan Patrick, de pênalti, marcaram para o Colorado, enquanto Wagner Leonardo diminuiu para o Leão.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini valorizou o segundo tempo do Vitória, mas destacou que o pênalti, cometido por Carlos Eduardo no fim da primeira etapa, foi crucial para o resultado final do confronto.

Pelo que foi apresentado, principalmente no segundo tempo, quando fomos muito superiores, o resultado poderia ser melhor Thiago Carpini - técnico do Vitória

“Sabíamos que para enfrentar o Inter aqui não podíamos abrir mão de marcar bem para jogar bem. Acho que o detalhe que fez a diferença na partida foi o pênalti no último minuto do primeiro tempo. A primeira finalização deles acho que foi aos 26 do primeiro tempo, então conseguimos controlar bem, eles tinham a obrigação de vencer”, complementou o treinador.



Carpini ainda ressaltou que dentro das quatro linhas são os jogadores que decidem e que o papel dele, enquanto treinador, é passar tranquilidade para eles, já que o trabalho realizado durante a semana precisa ser colocado em prática.

“São coisas que não dá para a gente controlar, procuramos dar tranquilidade, serenidade durante a semana. Mas no calor do jogo não dá para controlar a tomada de decisão. O que foi determinante para o jogo de hoje foi o primeiro tempo, foi muito igual, mais competitivo do que jogado. No segundo tempo foi mais aberto, jogamos mais. Estávamos mais perto do empate quando tomamos o terceiro gol por fatalidade e também mérito do adversário. São muitos meses lutando contra o rebaixamento, precisamos nos cuidar, não apontar culpados”, afirmou Carpini.

Na próxima rodada, a 29ª do Brasileirão, o Vitória vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV. A partida está marcada para as 16h30 de sábado, 5.