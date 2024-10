Cauly desencanta, Bahia vence o Criciúma e segue no G-6 do Brasileirão

Cauly marcou o único gol do Bahia neste domingo, 29 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A goleada sofrida para o Fortaleza ficou para trás e o Bahia mostrou, na noite deste domingo, 29, na Arena Fonte Nova, que a força da sua torcida faz a diferença. Em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Criciúma por 1 a 0, com gol marcado por Cauly, e se manteve no G-6 do Brasileirão.

O resultado fez o Bahia chegar à marca dos 45 pontos e permanecer na 6ª colocação, mantendo vivo o sonho da classificação para a Copa Libertadores. O Esquadrão de Aço terá uma semana cheia de treinamentos para se preparar para o duelo contra o Flamengo, que será disputado no próximo sábado (5), às 19h, novamente na Arena Fonte Nova.

O meia Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 da equipe comandada por Rogério Ceni, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra o Rubro-Negro carioca.

O JOGO

O Bahia começou dominando as ações desde os primeiros minutos. Aos quatro, o time tricolor chegou pela primeira vez com perigo em jogada de Everton Ribeiro, que enfiou a bola para Jean Lucas, mas o meio-campista acabou desperdiçando a chance cara a cara com o goleiro.

Logo em seguida, o Criciúma respondeu com uma bomba de Claudinho no travessão, que quase abriu o placar para o time catarinense.

Aos 32 minutos, no entanto, após bela jogada pela direita, Santiago Arias cruzou na medida para Cauly, que de primeira e de fora da área, acertou um chute indefensável, marcando o único gol da partida. Quatro minutos depois, o Bahia quase ampliou com Thaciano, mas o goleiro Gustavo fez grande defesa.

Cauly comemora gol ao lado de Caio Alexandre | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

SEGUNDO TEMPO

O Criciúma voltou mais agressivo e quase empatou logo no primeiro minuto, quando Allano cruzou rasteiro para Bolasie, que perdeu uma grande chance.

A partir daí, o Bahia voltou a controlar o jogo e criou boas oportunidades, incluindo uma finalização perigosa de Cauly aos seis minutos, defendida novamente por Gustavo.

O Criciúma ainda tentou uma última ofensiva com Marquinhos e Bolasie, mas a defesa do Bahia manteve-se firme e evitou o empate. No final, aos 50 minutos, Ademir quase fechou o placar em uma jogada de cavadinha, mas a defesa do Tigre conseguiu afastar o perigo.