Suspenso, Everton Ribeiro fica fora do jogo contra o Flamengo

Rogério Ceni conversa com Everton Ribeiro após o apito final de Bahia e Criciúma - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro, o meio-campista Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Tricolor, será desfalque da equipe comandada pelo treinador Rogério Ceni no duelo diante do Flamengo, marcado para o próximo sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova.

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 1 a 0 contra o Criciúma. O meia Carlos de Pena é a principal opção para ficar com a vaga de Everton Ribeiro.

Além de contar com um desfalque importante, o treinador Rogério Ceni tem uma difícil missão na Arena Fonte Nova: vencer o Flamengo pela primeira vez como treinador.