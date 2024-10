Autor de gol decisivo, Cauly comemora 100ª partida pelo Bahia

Cauly (ao centro) comemora gol sobre o Criciúma, na Arena Fonte Nova - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O meio-campista Cauly não vive sua melhor temporada em números pelo Bahia, mas foi decisivo na vitória por 1 a 0 contra o Criciúma, neste domingo, 29, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do único gol da partida, o camisa 8 também completou 100 jogos pelo clube.

Embora Cauly tenha feito 99 partidas oficiais, o Bahia considera o amistoso contra o Blackburn Rovers, realizado no início do ano, como parte da contagem oficial, o que levou o meia a celebrar seu centésimo jogo com a camisa tricolor.

"Estou muito feliz por poder voltar a ajudar a equipe. A gente queria dar uma resposta hoje, porque o último jogo não foi como planejamos. Fico feliz em comemorar 100 jogos pelo Bahia e por ser importante na nossa briga na parte de cima da tabela", disse Cauly em entrevista ao Premiere.

Com a vitória, o Bahia chegou a 45 pontos e permaneceu na 6ª colocação do Brasileirão, o que mantém viva a esperança de classificação para a Libertadores. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Flamengo, novamente na Arena Fonte Nova, sem poder contar com o capitão Everton Ribeiro, que está suspenso.

Sem o camisa 10, o treinador Rogério Ceni espera que Cauly possa ser decisivo mais uma vez na temporada. Com a camisa do Bahia, o meia marcou 17 gols e distribuiu 16 assistências.