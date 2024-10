Sem Everton, Ceni busca solução no elenco; saiba quem larga na frente

Rogério Ceni e Everton Ribeiro após triunfo - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O técnico Rogério Ceni terá uma semana para confirmar o substituto do meia Everton Ribeiro, visando o jogo contra o Flamengo, programado para sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova. A partida será válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Durante a coletiva após o triunfo contra o Criciúma, o comandante do Tricolor elogiou o tempo em que o camisa 10 esteve pendurado.

“Acho que ele também lamenta, você vê pela reação dele. Ele está há 24 jogos, pendurado. É um cara que segura bem. Tenho certeza que ele gostaria muito. Sem ele, temos que achar outra solução. Seja com outra peça ou em outro sistema, temos que encontrar soluções no elenco”.

Sem Everton, a primeira opção, por conta dos últimos jogos, é o meia uruguaio Carlos De Peña. Na zona mista, o atleta falou da possibilidade de estar entre os 11 iniciais no confronto frente ao time carioca.

"Me sinto preparado. Normalmente eu entrava sempre no lugar do Everton, nos jogos em que ele começou de titular, mas a decisão é sempre do treinador. Claro que eu quero jogar, é como eu falei, me sinto preparado para ocupar a posição no próximo jogo. Mas é o treinador que decide", comentou o jogador na zona mista.

Bahia e Flamengo vão se enfrentar pela quarta vez na temporada, nos três anteriores o time do Rio de Janeiro saiu com a vitória. Além de tentar vencer o primeiro jogo, o Tricolor busca alcançar o rival na tabela. O time de Ceni é o sexto colocado, com 45 pontos, e o Rubro-Negro do Rio tem três a mais.