Fim da linha! Flamengo anuncia demissão do técnico Tite

Tite não conseguiu fazer o Flamengo empolgar a torcida - Foto: Marcelo Cortes | Flamengo

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 30, a demissão do técnico Tite. A decisão aconteceu um dia depois do Rubro-Negro vencer o Athletico Paranaense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-jogador Filipe Luís, hoje treinador do sub-20, assume a equipe principal de maneira interina.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o tecnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente", diz comunicado do clube.

Tite esteve muito pressionado pela torcida do Flamengo nas últimas semanas por conta das más atuações. O clima ficou ainda pior depois da eliminação para o Peñarol, nas quartas de final da Libertadores.

O treinador ex-seleção brasileira chegou ao Flamengo no final do ano passado e tinha contrato somente até dezembro deste ano. Nesta temporada, foram 56 jogos, com 34 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Conquistou apenas o Campeonato Carioca.