Com atuação ruim, Flamengo é derrotado pelo Peñarol na Libertadores

Jogadores do Peñarol comemoram a importante vitória diante do Flamengo no Maracanã - Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Com um atuação abaixo do esperado, o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores. A partida foi realizada na noite desta quinta-feira, 19, no Maracanã. O gol do jogo foi marcado por Javier Cabrera na etapa inicial.

Vale salientar que o Flamengo perdeu uma invencibilidade de mais de 5 anos como mandante na Libertadores. A coincidência é que o mesmo algoz, o Peñarol, repetiu o feito.

Leia mais:

>> Ex-Bahia, auxiliar técnico é investigado por violência contra a mulher

>> Com presença de Osvaldo, Vitória esboça time para pegar o Juventude

Com o resultado positivo, o Carbonero pode empatar o jogo de volta que avança a semifinal. Para se classificar diretamente, o Fla precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Jogo

O Peñarol abriu o placar aos 12 minutos, em contra-ataque rápido. Cabrera recebe cruzamento e finaliza sem chances para Rossi. Em seguida, os uruguaios criaram oportunidades e não aproveitaram. O Flamengo buscou pressionar o adversário, contudo a atuação foi abaixo do esperado. Por isso, o técnico Tite foi vaiado pelo público presente.

No segundo tempo, o aurinegro buscou ampliar o marcador, porém esbarraram no goleiro Rossi. No final, o Flamengo pressionou e abusou das bolas aéreas, contudo sem efetividade.

Próximo jogo

O confronto de volta das quartas de final da Libertadores será na próxima quinta-feira, 26, às 19h, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Antes, o Flamengo volta as atenções no Brasileirão, quando visita o Grêmio, no próximo domingo, 22, às 18h30, em Porto Alegre.