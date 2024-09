Com presença de Osvaldo, Vitória esboça time para pegar o Juventude

Em recuperação, osvaldo acompanhou o treinamento na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória está quase pronto para o jogo contra o Juventude, marcado para este sábado, 21, às 16h, no Barradão, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo na tarde desta quinta-feira, 19, os jogadores assistiram a um vídeo com lances do adversário. Na sequência, o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli.

Depois, o técnico Thiago Carpini utilizou o quadro móvel e explicou aos atletas a estratégia de jogo. Com dois times separados, aplicou o coletico-tático e trabahou treinou ações ofensivas e saída de bola, além de aprimorar bolas paradas.

Por fim, os atletas aperfeiçoaram cruzamentos ofensivos e finalizações a gol a exausão. O restante do grupo participou um trabalho em campo reduzido com o assistente Márcio Goiano.



A novidade na atividade foi a presença do atacante Osvaldo, que assistiu a atividade e resenhou com os colegas de equipe. O volante Caio Vinícus deu voltas ao redor dos campos. Os laterais Willean Lepo e Patric Calmon realizaram tratamento no departamento médico.

O duelo contra o time jaconero é fundamental para as pretensões do Vitória em sua luta para permanecer na Série A do Brasileirão. O rubro-negro baiano segue no Z-4, porém subiu uma casa. Agora, ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos somados em 26 jogos disputados.