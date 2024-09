Ídolo do Bahia e freguês do Vitória, Gilberto pode ser titular no Barradão

Gilberto em treino do Juventude - Foto: Fernando Alves | ECJ

Com apenas 15 jogos e um gol neste Brasileirão, o atacante Gilberto pode receber nova chance como titular do Juventude diante do Vitória, em jogo da 27ª rodada. Depois de um Campeonato Gaúcho com cinco gols em 11 partidas, o jogador caiu de produção e ainda precisou conviver com lesões.

Entretanto, o Vitória não precisa ter tantos motivos para preocupações extras, uma vez que Gilberto não tem um histórico positivo contra o Rubro-Negro. Nas 12 vezes que encarou o Leão da Barra, o atacante perdeu quatro, ganhou três, empatou cinco e marcou dois gols, os dois quando vestia a camisa do Bahia.

Gilberto encarou o Vitória também defendendo as cores de Santa Cruz, Internacional, Portuguesa, São Paulo e o próprio Juventude, no primeiro turno deste Brasileirão.

Na última rodada, contra o Fluminense, Gilberto voltou a jogar pelo Juventude após mais de um mês e o técnico Jair Ventura não descartou a possibilidade do centroavante retomar o posto na equipe titular e ressaltou que a ausência sempre foi relacionada às lesões sofridas.

“Eu já sofri gols do Gilberto em alguns outros times, sei do potencial e tentei levar ele para alguns clubes ainda como treinador. É um cara que eu gosto, mas como falou a ausência dele era por conta das lesões. Logo na minha estreia, ele machucou o tornozelo contra o São Paulo e não conseguiu recuperar. Depois, sentiu a panturrilha em um aquecimento”, afirmou o treinador.

Jair Ventura, técnico do Juventude | Foto: Fernando Alves | ECJ

“Então, agora a gente ganha mais um nove. Entrou muito bem, bola na trave, brigou, lutou e é um cara experiente. Um cara muito rodado já que conhece essa competição como poucos atletas nossos”, complementou.

Apesar de não confirmar Gilberto entre os titulares contra o Vitória, Jair Ventura deu indícios que deve promover a mudança no ataque, no próximo sábado, 21, no Barradão.