Vitória lança a "Corrida do Leão" em homenagem aos Sócios SMV

O Vitória lançou na tarde desta quarta-feira, 18, a primeira edição da "Corrida do Leão". A iniciativa faz parte de uma série de ações especiais em comemoração à Semana do Cliente Sou Mais Vitória, que é exclusiva dedicada para os sócios atuais do plano.

De acordo com a publicação do rubro-negro baiano, o início das vendas do primeiro lote de ingressos da "Corrida do Leão" está marcado para o meio-dia desta quinta-feira, 19.

Os detalhes serão divulgados nas redes sociais oficiais do clube. As entradas serão vendidas somente para os sócios SMV.

Semana do Cliente Sou Mais Vitória

A Semana do Cliente Sou Mais Vitória, que será realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, busca homenagear os sócios que apoiam o rubro-negro baiano nesse momento de reconstrução do clube, que vem de dois acessos consecutivos e luta para se manter na Série A em 2025.



Vale salientar que os associados do plano anual, as chances de ganhar são três vezes maiores. A iniciativa oferece sorteios diários de prêmios que vão desde vouchers de parceiros do clube até camisas oficiais. Para participar, basta ser sócio de qualquer plano.