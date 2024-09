Vitória promove 'semana do cliente' com sorteios e prêmios para SMV

Torcida do Vitória no duelo contra o Vasco - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na semana do cliente, o programa de sócios do Esporte Clube Vitória promove uma programação recheada de sorteios e prêmios aos torcedores associados. Entre os dias 16 e 20 de setembro, o Sou Mais Vitória realizará uma ação exclusiva para os sócios atuais do programa.

No período, o programa oferece sorteios diários de prêmios que vão desde vouchers de parceiros do clube até camisas oficiais. Para participar, basta ser um sócio do clube, independente do plano.

Leia mais:

Aos associados com plano anual, as chances de ganhar são três vezes maiores. A ideia do clube é reconhecer o apoio dos torcedores do clube, que seguem incentivando. Na tarde desta sexta-feira, o Vitória protagonizou mais um AeroNêgo, incentivando os atletas, que conseguiram vencer na 26ª rodada do Brasileirão.