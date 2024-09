Ex-atacante do Vitória é confirmado no reality show 'A Fazenda'

Zé Love nos tempos de Vitória - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A edição 2024 do reality show ‘A Fazenda’, da Record, já tem seis, dos 28 participantes confirmados. Na noite deste domingo, 15, Babi Muniz, Sidney Sampaio e o ex-atacante do Vitória, Zé Love, foram anunciados durante o ‘Domingo Espetacular’. Mais cedo, Camila Moura, Gilson de Oliveira e Flor Fernandez tiveram seus nomes divulgados pela emissora.

Galera, vocês não vão acreditar. Eu estou dentro de ‘A Fazenda 16’ e agora o jogo é outro Zé Love - ex-atacante do Vitória

José Eduardo Bischofe de Almeida, mais conhecido como Zé Eduardo, ou simplesmente Zé Love, tem 36 anos e jogou no Vitória em 2016. Foram 13 jogos com a camisa do Leão, quatro gols e duas assistências, todos no Brasileirão daquele ano.

Famoso por integrar o Santos de Neymar e Ganso, entre 2010 e 2011, Zé Love pendurou as chuteiras em 2023, depois de defender as cores do Iguatu-CE. Além de Vitória e Santos, passou por clubes como Palmeiras, Sport e Grêmio no Brasil. No exterior, jogou nos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, além de passagem pelo Genoa, da Itália.

A nova temporada de ‘A Fazenda’ entrará no ar na próxima segunda-feira, 16, com 28 participantes. A Record vai anunciar a lista completa do elenco de famosos até o início do programa.