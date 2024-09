Davi pode ter confirmado a irmã Raquel na Fazenda; veja

Nova temporada de A Fazenda entrará no ar na próxima segunda-feira, 16 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Prestes a começar, ‘A Fazenda 16’ teve os primeiros nomes confirmados neste domingo, 15. Até o momento, foram reveladas as presenças de Camila Moura, que foi mulher do ex-BBB Lucas Buda, Gilson de Oliveira, apontado como o possível motivo por trás da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, e Flor Fernandez, famosa por sua participação como jurada no Show de Calouros do SBT nos anos 1980.

Mas a atração pode receber ainda um outro nome bastante conhecido na Bahia: Raquel Brito, irmã de Davi Brito. Os rumores, que ganharam a mídia, aumentaram ainda mais após uma publicação enigmática do campeão do BBB 24.

No vídeo, o empresário comemora que “os caminhos estão abrindo” e que uma novidade será revelada ao público em breve.

“Passando aqui para dizer que está vindo notícia boa aí, e eu estou aqui preparado junto com vocês [...] Uma notícia maravilhosa, parece que os caminhos vão se abrir”, afirmou.

A possível ida de Raquel dividiu a opinião dos internautas. “Essa fazenda promete”, disse um. “E quando sentar no banquinho da roça, vamos ELIMINÁ-LA”, prometeu outra.

A nova temporada de A Fazenda entrará no ar na próxima segunda-feira, 16, com 28 participantes.