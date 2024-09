Raquel Brito em A Fazenda? Diretor dá dica forte e aumenta rumores

Raquel Brito é cotada para A Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Fazenda estreia a sua nova temporada na próxima semana e promete um elenco forte. O diretor Rodrigo Carelli surpreendeu, nesta quinta-feira, 12, ao revelar uma dica envolvendo uma participante e aumentou rumores da presença de Raquel Brito.

Durante a coletiva de lançamento da nova edição, o contratado da Record fez uma ligação com a competidora misteriosa e um "acarajé", dando a entender que a participante é baiana. A irmã de Davi Brito tem sido cotada para o reality desde o fim do BBB 24.

O próprio campeão do BBB chegou a ser cotado pela mídia, mas, segundo o site Notícias da TV, ele não poderia participar de A Fazenda por causa de um cláusula do contrato com a Globo.

Além de Raquel Brito, o ex-personal de Gracyanne Barbosa, Suelen Gervásio e Camila Moura, que é ex-esposa de Lucas Buda, também são apontados para o reality.