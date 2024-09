Acabou o dinheiro? Irmã de Davi quebra o silêncio sobre fortuna do baiano

Os irmãos Brito - Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, quebrou o silêncio sobre a fortuna conquistada pelo campeão do Big Brother Brasil 24. A influenciadora rebateu críticas e frisou que o destino do dinheiro do irmão é um assunto dele e do Banco Central.

Na quarta-feira, 11, Raquel interagiu com os seguidores via Instagram Stories. "Vamos papear", pediu ela, mas não demorou para que assuntos envolvendo o ex-BBB surgissem e ela se irritasse. Uma seguidora perguntou: "O dinheiro do Davi já acabou?".

Demonstrando certa impaciência, Raquel respondeu à pergunta com uma foto onde aparece revirando os olhos: "Essa questão só diz respeito ao Davi e ao Banco Central, fora isso, não é da conta de ninguém".

Mãe de Davi pediu dinheiro aos seguidores

Nesta terça-feira, 10, Elisangela Brito, mãe do ex-BBB Davi Brito, publicou uma Vakinha online para arrecadar R$ 3 mil e ajudar um fã de seu filho a comprar um novo celular. Na postagem, ela pediu contribuições para Jeferson, que alegava problemas com seu celular atual.

"Quem pode ajudar com qualquer valor a Jeferson comprar o celular de trabalho", escreveu ela.

No entanto, Elisangela apagou a postagem poucas horas depois, após se arrepender. Até o momento da exclusão, a Vakinha havia arrecadado 37% do valor necessário. O post não está mais disponível nos stories do Instagram dela.