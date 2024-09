Mãe de Davi pede dinheiro e pega seguidores de surpresa

Na postagem, ela pediu contribuições - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira, 10, Elisangela Brito, mãe do ex-BBB Davi Brito, publicou uma Vakinha online para arrecadar R$3.000 e ajudar um fã de seu filho a comprar um novo celular. Na postagem, ela pediu contribuições para Jeferson, que alegava problemas com seu celular atual.



"Quem pode ajudar com qualquer valor a Jeferson comprar o celular de trabalho", escreveu ela.

No entanto, Elisangela apagou a postagem poucas horas depois, após se arrepender. Até o momento da exclusão, a Vakinha havia arrecadado 37% do valor necessário. O post não está mais disponível nos stories do Instagram dela.

