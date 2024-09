Você conhece o naipe baiano? Entenda a trend da Bahia que viralizou

Ludmilla, Belle Daltro e Leo Santana foram alguns dos que já fizeram o naipe baiano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Você pode até nunca ter ouvido a expressão "naipe baiano", mas com certeza já viu muitos baianos fazendo os passinhos ao som do pagodão. Nas últimas semanas, a coreografia ganhou ainda mais força e passou a ser destaque nacional. Para se ter ideia, Ludmilla já fez a dança e seu vídeo teve milhões de visualizações.

O naipe baiano, que tem viralizado nas redes sociais, conta com alguns passos importantes, como o cruzamento de braços na altura do quadril, uma perna empinada e ainda fazendo três batidas com o pé. É claro que tudo precisa seguir o ritmo e as batidas do pagodão baiano.

Um dos vídeos fazendo a moda que mais tem viralizado é protagonizado pelos influenciadores Belle Daltro e Álvaro, que tentem ensinar os passos ao público. Léo Santana e Lore Improta também já fizeram a dancinha para seus públicos.

"Primeiro você tem que ficar solto, solta tudo. O braço não é reto, mas também não é largado", explicou Belle em um dos vídeos.



Banda Oh Malvadãoo viralizou com ajuda de Ludmilla

A banda baiana Oh Malvadãoo tem feito sucesso com a música "Bloquinho da Agonia 2.0", que conta com uma batida envolvente e ajuda a fazer o "naipe baiano". A canção viralizou no último mês por ter sido cantada por Ludmilla em show realizado em Salvador.

Desde seu lançamento, "Bloquinho da Agonia 2.0" viralizou nas redes sociais e já possui mais de 50 mil views no Instagram. No TikTok, a faixa ocupa a 5ª posição, e no Spotify, já tem meio milhão de ouvintes.

“Veio o Brasil todo dançando minha música, né? Isso é gratificante demais. E Ludmilla, uma artista internacional cantando para milhares de pessoas lá em Salvador, foi algo inexplicável", destacou o vocalista Breno.

O cantor ainda expressou a sua gratidão pelo sucesso inesperado: "Realmente não esperava, né? Mas a gente tava trabalhando um filme em cima da música aí, graças a Deus. Tá batendo certo em todos os cantos do Brasil e do mundo. Deus abençoou e vamos trabalhar mais para que isso continue avançando".

Humorista Jhordan Matheus fala sobre naipe baiano

Em entrevista ao Portal A Tarde, o humorista Jhordan Matheus, que somente no Instagram possui mais de 1 milhão de seguidores, declarou que está atento a tudo o que aconteceu a sua volta e também nas redes sociais, como é o caso do naipe baiano.

"O naipe é outra fita, que veio pra mostrar que o pagodão vai ter um concurso de dança tipo o passinho. O passinho era o último concurso de dança mais engraçado e mais escroto do país. Agora vai ser o naipe, eu tenho certeza. Eu vi o concurso de Cajazeiras, isso foi muito bom e eu ri muito. Você é doido, o bagulho foi doido", falou.

O influenciador ainda comentou: "Eu acho que o pagodão sempre teve e sempre vai ter uma influência muito grande no meu dia a dia, na minha comédia. Eu acho que é sobre a nossa cultura. A cultura do pagodão baiano, ela tem que ser tipo assim, além de respeitada, ela tem que ser dada a continuidade. O ritmo da minha terra, eu amo, velho. Eu amo de verdade mesmo. O pagodão é uma coisa louca. O cara que é baiano e não gosta do pagodão... alguma coisa tem".