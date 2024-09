Léo Santana se pronuncia sobre 'barrar' Lula de usar o 'Faz o L'

Leo Santana e Lula - Foto: Divulgação | Ricardo Stuckert

O cantor Léo Santana, através da empresa Salvador Produções, responsável pela sua carreira, abriu processo solicitando o registro da marca "Faz o L", um dos bordões que costuma evocar durante os shows. O problema é que o termo também é slogan do presidente Lula (PT).

O processo em questão foi aberto em 28 de abril de 2023 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). O pedido atualmente se encontra "aguardando exame de mérito".

Confira o pronunciamento do cantor:

"Léo Santana, juntamente com a Salvador Produções, empresa responsável pela gestão de sua carreira, esclarece que o único processo em andamento referente ao bordão “FAZ O L” é o pedido de registro de marca. Não há, nem haverá, qualquer ação judicial contra o presidente Lula, o atual presidente do Brasil, contra partidos políticos ou qualquer pessoa que use ou deseje usar a expressão “FAZ O L”. O registro foi solicitado, e está em tramitação, ainda não foi concluído.

A Salvador Produções solicitou, em abril de 2023, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o registro da marca “FAZ O L”, assim como faz com todas as marcas, labels e bordões associados ao cantor. A expressão foi criada por Léo Santana em 2011, durante o lançamento da música “Madeira de Lei”, quando ele ainda era o vocalista da banda Parangolé.

“A minha música, meus shows e meus bordões não têm qualquer vínculo com partidos ou órgãos políticos. Eles têm como único objetivo levar alegria ao público. O 'FAZ O L' já foi utilizado pelo presidente Lula durante sua campanha e continua sendo usado. Além disso, em meus shows, eu costumo pedir ao público que 'FAÇA O L' se gostou do momento. Seria absurdo pensar que eu teria qualquer intenção de processar ou cobrar alguém, especialmente o presidente do nosso país”, afirmou o cantor."