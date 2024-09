Léo Santana abre processo que pode impedir Lula de usar o 'Faz o L'

Lula e Léo Santana - Foto: Reprodução

O cantor Léo Santana, através da empresa Salvador Produções, responsável pela sua carreira, abriu processo solicitando o registro da marca "Faz o L", um dos bordões que costuma evocar durante os shows. O problema é que o termo também é slogan do presidente Lula (PT).

O processo em questão foi aberto em 28 de abril de 2023 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). O pedido atualmente se encontra "aguardando exame de mérito".

Na prática, caso o pedido seja aceito, Léo poderia cobrar uma taxa caso o petista use a marca ou até impedir Lula de 'fazer o L'.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado e sócio do CPPB Law, Fábio Pimentel, especialista em casos envolvendo marcas, patentes e direitos autorais, explica que para deferir ou indeferir o pedido, o Inpe analisará questões como boa fé e anterioridade no uso.

Aí é que a questão fica cinzenta. Léo lançou a música "Desce Fazendo o L" em 2020, supostamente antes de Lula, que adotou esse slogan na vitoriosa campanha de 2022. Porém, apoiadores do presidente costumam erguer dedão e indicador para formar um 'L' com a mão há muito tempo.

No vídeo do jingle "Lula Lá", de 1989, lulistas aparecem fazendo o símbolo, por exemplo.

Além disso, os "Faz o L" de Léo e Lula encaixam-se em categorias diferentes. Enquanto o artista vê como algo comercial, para o presidente é uma mera promoção pessoal.

"Marcas pedem para designar produtos e serviços. Se um político usa uma determinada expressão na campanha política, isso não significa que isso pode ser uma marca, porque, a rigor, isso não designa produto ou serviço", esclarece o advogado.

Por isso, mesmo no caso do pedido ser aceito, o provável é que Lula não seja impedido de 'fazer o L'. "Na verdade, é muito difícil que a solicitação de registro tenha resultado positivo justamente por isso. Como ambos usam a marca com finalidades diferentes, pode gerar confusão no público. Imagine que Léo lance o 'Festival Faz o L', muita gente vai achar que isso tem relação com o político e não o cantor", exemplifica.

Para complicar ainda mais a situação, outros artistas também usam a frase em músicas. Um exemplo é o influencer 'Guxta', que lançou uma música 'Faz o L' em homenagem ao Loud, uma equipe de jogos online.

Já a pioneira foi a obscura e recifense Banda Lapada, que possui uma música de 2009 chamada 'Faz o L'. Alguns dos versos da composição falam "o L eu vou fazer juntinho com você" ou "vem comigo no swing, faz o L e vamos lá".

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria de imprensa de Léo Santana limitou-se a dizer que costuma solicitar o registro de todas as marcas e bordões relacionados ao cantor.