Eduardo Bolsonaro ironiza prisão de Deolane Bezerra: “Faz o L”

Deolane apoiou candidatura de Lula em 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para ironizar a prisão da empresária e influenciadora Deolane Bezerra, nesta quarta-feira (4). Ela foi um dos alvos de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

O parlamentar repostou um vídeo que mostra Deolane ao lado de Lula (PT). “Quem anda com porco come farelo. Leão anda com leão e urubu anda com urubu. No meio do esquema foram bloqueados mais de R$ 2 bilhões. Quantos hospitais e escolas não se construiria com esse dinheiro? #FazoL”, escreveu.

Segundo a polícia, a advogada foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Na Operação Integration foram expedidos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão nas cidades de Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO). As investigações tiveram início em 2023 e contaram com apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.