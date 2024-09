Veja o que se sabe até o momento sobre a prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra ostenta vida de luxo nas redes sociais - Foto: Victoria Isabel

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, no bairro de Boa Viagem, Recife. Ela é suspeita de envolvimento com uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Operação

A operação, chamada "Integration", começou em abril de 2023 e resultou na emissão de 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia.

A ação também incluiu o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueio de ativos financeiros superiores a R$2,1 bilhões. Contou com a colaboração da Interpol e das polícias civis dos estados envolvidos, com a participação de 170 policiais.

Mãe também foi presa

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que sua mãe, Solange Bezerra, também foi detida durante a operação da Polícia Civil. Dayanne prometeu provar a inocência de sua irmã e mãe.

"Temos uma vida pública e temos um compromisso com vocês, seguidores. E antes que na mídia se espalhe mentiras e inverdades, que mais uma vez minha família está sofrendo, eu mesma venho aqui explicar o acontecido. Hoje pela manhã, a Polícia Civil do estado de Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra minha irmã Deolane Bezerra e minha mãe, Solange Alves", afirmou Dayanne.

Esportes da sorte



A irmã de Deolane afirmou também que a operação está relacionada à casa de apostas esportivas Esportes da Sorte, patrocinador master do Bahia e de outros clubes de futebol brasileiros.

"A polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado de Pernambuco, também foram à casa da minha irmã, aqui em São Paulo, e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro. Eu venho aqui falar para vocês que até o momento o que sabemos sobre isso é que é um processo relacionado a empresa Esporte da Sorte. Não sabemos o real motivo disso", afirmou Bezerra nas redes sociais.

Vida de luxo

Deolane Bezerra ostenta vida de luxo nas redes sociais. A empresária possui 12 imóveis de alto padrão, incluindo sete na Flórida, EUA, e recentemente adquiriu uma nova propriedade no estado. Ela compartilha nas redes sociais suas visitas a cidades como Las Vegas, Los Angeles e Nova York.



Além dos imóveis, Deolane tem uma coleção de carros importados e frequentemente presenteia familiares com veículos luxuosos. Seu estilo de vida ostentoso inclui viagens internacionais, joias valiosas, festas extravagantes e compras de alto valor, frequentemente exibidas nas redes sociais.