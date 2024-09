Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Deolane Bezerra foi alvo de operação em Recife - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ela é suspeita de participação em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste na cidade.

Leia mais

>> Deolane Bezerra revela diagnóstico de depressão e desabafa

>> Filho de Deolane tem carro de R$ 3 milhões apreendido e estava sem CNH

>>Deolane se manifesta sobre filho ter carro apreendido: "Fiz ameaças"

As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

>> Fichados! Relembre influencers presos em operação contra jogos de azar

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Ao todo, 170 policiais estão envolvidos na operação.