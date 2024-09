Filho de Deolane tem carro de R$ 3 milhões apreendido e estava sem CNH

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu um carro de luxo, avaliado em R$ 3 milhões, do filho da influenciadora digital Deolane Bezerra. Gilliard Vidal dos Santos, de 20 anos, foi abordado no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade. Ele admitiu aos policiais que não tinha habilitação para dirigir. O McLaren Coupé, um modelo esportivo de alto valor, estava sem placas e com a pintura alterada.

O incidente foi registrado no 30° DP (Tatuapé) sob as acusações de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. A advogada criminalista Deolane Bezerra compareceu à delegacia para fornecer esclarecimentos sobre o caso. Após prestar depoimento, Gilliard foi liberado pelas autoridades. O carro permanece no pátio da polícia até que todas as pendências sejam regularizadas.

Leia também:



>> Tinder dos famosos: saiba quais celebridades já usaram app de namoro

>> Três seios? Andressa Urach surge com ideia inusitada e movimenta a web

>> Fisiculturista é morto um mês após reagir a assalto e matar criminoso

O veículo em questão pertence a Deolane Bezerra e estava registrado na cor vermelha. No entanto, o carro que Gilliard conduzia estava envelopado em roxo. Segundo a Polícia Militar, Gilliard foi abordado por agentes durante um patrulhamento na via e teve o carro apreendido devido a "irregularidades administrativas". A polícia destacou que as ações tomadas foram "medidas administrativas pertinentes".



Nas redes sociais, o jovem conta com mais de um milhão de seguidores e se apresenta como "apostador profissional". Entre suas publicações, estão várias fotos com carros de luxo de diversas marcas. Ele exibe veículos como Audi, Camaro, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche e Range Rover.