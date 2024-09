Tinder dos famosos: saiba quais celebridades já usaram app de namoro

Vários famosos já usaram aplicativos de relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram e Divulgação

Um dos assuntos mais comentados da internet nesta semana foi o perfil da ginasta Flávia Saraiva no Tinder. Conhecida como Flavinha, a medalhista olímpica deixou a galera surpresa pelo fato de estar buscando se relacionar com alguém através de um aplicativo de relacionamento.

Apesar da prática ser muito comum entre a população, não é tão natural ver famosos se expondo dessa maneira. A novidade fez muita gente até se permitir sonhar em ‘dar um match’ com a atleta.

Mas Flavinha não é a primeira pessoa famosa a recorrer aos aplicativos de relacionamento para conhecer pretendentes? O Portal MASSA! fez uma lista com algumas das celebridades que já se jogaram na busca virtual por um par.

Anitta

Anitta causou alvoroço no Tinder | Foto: Reprodução | Tinder

Anitta se cadastrou no Tinder há alguns anos. Na época, a cantora configurou o perfil durante um show, em cima do palco, fazendo uma brincadeira interativa com os fãs. Ela se tornou embaixadora do app no Carnaval de 2020 e fez o maior sucesso, mas se engana quem acha que tudo era apenas publicidade.



Além do aplicativo popular, a artista também já experimentou o ‘Raya’, que tem uma proposta elitizada. Nele, os usuários precisam atender os requisitos de terem relevância social, influência no Instagram e um nível de beleza que agrade o comitê de avaliação. Ricos e famosos de todo o mundo costumam utilizá-lo.

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan usou o Raya | Foto: Divulgação

Já imaginou se conectar com um grande astro de filmes? Para o grupo seleto de mulheres do Raya é possível, pois o ator internacional Michael B. Jordan também caiu nas graças do aplicativo.



Segundo ele, o motivo de ter instalado o aplicativo foi conhecer novas pessoas depois de um término amoroso.

Cleo

Cleo amava usar o aplicativo quando estava solteira | Foto: Reprodução | Instagram @cleo

Em entrevista ao antigo canal de Maya Mazzafera, na época em que a youtuber ainda não havia feito a transição de gênero, a atriz e cantora Cleo contou que também era adepta do Raya.



Cleo gostava tanto da dinâmica do app que chegou a dizer que ele estava na lista de coisas que ela não ficava sem usar.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar disse que nunca foi para um encontro com alguém do app | Foto: Reprodução | Instagram @pabllovittar

Em 2018, Pabllo Vittar contou que se aventurou em alguns aplicativos de namoro com o intuito de conversar com os pretendentes. Segundo a artista, ela não chegou a marcar nenhum encontro e gostava apenas de trocar mensagens com os interessados nela.



Na época, ela falou publicamente sobre isso para evitar que as pessoas estranhassem o perfil e pensassem que era falso.

Zac Efron

Todo mundo achava que o perfil de Zac Efron era falso | Foto: Reprodução | Instagram @zacefron

Quem também acabou sendo ‘vítima’ da fama nesses aplicativos de relacionamento foi o ator Zac Efron. Ele entrou para o Tinder em 2016, mas acabou não tendo tanto sucesso, porque as pessoas achavam que era um fake.



Adele

Adele não seu sorte no app de namoro | Foto: NIKLAS HALLE'N | AFP

A cantora renomada Adele também não ficou de fora da moda dos aplicativos de relacionamento. No passado, ela contou que tentou a sorte no eHarmony. Porém, escolheu não usar as fotos dela para não se expor.



O fato de ter um perfil sem identificação acabou prejudicando a experiência dela, pois as pessoas não mandavam mensagem para interagir com ela.

Sabrina Sato

Sabrina Sato já usou o Tinder em 2015 | Foto: Reprodução | Instagram @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato usou o Tinder em 2015, logo depois de terminar o namoro com o ator João Vicente de Castro. Na época, ela disse que gostava de usar o Snapchat, o Instagram e o Tinder.