Perfil da atleta Flavinha no Tinder cai na internet e causa alvoroço

Flávia Saraiva é medalhista olímpica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Medalhista olímpica, a ginasta Flávia Saraiva foi vista no Tinder por um usuário do aplicativo nesta semana. O print do perfil viralizou nas redes sociais.

A atleta de 24 anos se apresentou para os pretendentes do app como “atleta de ginástica artística, medalhista olímpica e mundial. Carioca, bronzeada, gente boa, good vibes”. A descrição do perfil da ginasta ainda exibiu as intenções amorosas dela: “Nada sério, mas depende”.

Inicialmente, muitas pessoas acharam que o perfil de Flávia Saraiva era falso, mas a própria assessoria de imprensa da atleta confirmou que a página é dela. Além disso, o aplicativo apontou que houve uma checagem da identidade da medalhista com fotos, exibindo um selo azul de verificação.

A novidade repercutiu bastante e deixou a galera animada com a possibilidade de ‘dar um match’ com a Flavinha. “Vai bombar esse perfil no Tinder”, disse um homem. “Vou ter que aumentar o raio de distância”, comentou um rapaz. “Eu não tenho uma sorte dessas”, falou uma moça.

