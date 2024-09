Virginia toma atitude drástica contra internautas; saiba motivo

Virginia Fonseca é esposa de Zé Felipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Várias notificações judiciais estão sendo enviadas pela equipe jurídica da influenciadora Virginia Fonseca, após perfis publicarem insinuações sobre a paternidade dos filhos dela nas redes sociais.

Ela rebateu as insinuações de que Maria Alice e José Leonardo, que está sendo gerado, não seriam filhos de Zé Felipe. Em seu Instagram, Virginia mostrou uma publicação que apontava que a criança mais velha seria filha de Pedro Rezende, ex-namorado de Virginia, e que a atual gestação seria fruto de um suposto envolvimento da influenciadora com Neymar Jr. A influenciadora classificou as insinuações como “absurdos”.

Segundo ela, todas as publicações que questionarem a paternidade de seus filhos serão levadas à Justiça. “Já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso!”, disse.

Virginia aproveitou para pedir respeito: “Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com minha família! Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora pra Justiça”.

Além disso, ela criticou as acusações de infidelidade. “Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas, e sem nexo algum. Mas deu! Eu respiro minha família, e ver pessoas me humilharem assim é, no mínimo, triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso! Sou muito bem casada”.

Veja as publicações:

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Como tudo começou



Tudo isso teve início depois que Emily Garcia, que também é influenciadora, ameaçou contar um “segredo” de Virginia. Isso porque Emily não gostou de Margareth Serrão, mãe de Virginia, a citar como uma ex-amiga invejosa em um programa do SBT.

“Se eu realmente tivesse ‘inveja’ da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam. Sua filha sabe do que estou falando, acho que agora vocês se silenciam”, disse.