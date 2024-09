Emily Garcia ameaça expor polêmica de Virginia Fonseca; entenda

Durante o quadro “Se beber, não fale”, que contou com Léo Dias e Cariúcha, Margareth disse que Emily tentou prejudicar sua filha por inveja - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Emily Garcia ameaçou, na noite desse sábado,24, contar para o público um passado polêmico da criadora de conteúdo nas redes sociais Virginia Fonsenca. A confusão começou após a mãe da apresentadora do “Sabadou”, no SBT, Margareth Serrão, revelar uma situação entre as duas ocorrida a alguns anos atrás.

Durante o quadro “Se beber, não fale”, que contou com Léo Dias e Cariúcha, Margareth disse que Emily tentou prejudicar sua filha por inveja. Segundo ela, a duas estavam gravando na casa do youtuber Pedro Rezende, quando tudo aconteceu.



“Parece que a Emily tinha um certo namorico com ele. Como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou ela de novo e causou certo ciúme na parte dela, e ela começou a incentivar os fã-clubes a meter o pau na Virginia na internet”, iniciou Margareth.

“Os fã-clubes da Virginia mandaram as provas de que ela estava pedindo para o fã-clube dela cancelar a Virginia na internet, e aí eu joguei no ventilador, falei para o Rezende e aí houve uma treta. Eu falei: afasta dessa menina, porque ela está com inveja de você, tem ciúme de você, se afasta dela”, acrescentou.

Vale lembrar que Virginia e Rezende chegaram a namorar e ficaram juntos de 2018 a 2020.

Ao saber da situação, Emily se pronunciou nas redes sociais. “Poxa, estou recebendo muitas mensagens de que a mãe da Virginia falou de uma forma pejorativa e desrespeitosa de mim, olha... Ia falar umas coisas, mas tem coisas que não valem a nossa paz.”



“Conversa aleatória de sete anos atrás, trazida para 2024, ‘tentando’ colocar duas mães/mulheres, uma contra a outra. Totalmente aleatório, desnecessário e sem pé e nem cabeça”, continuou.

“Já falaram de mim uma outra vez, com um assunto aleatório e sem sentido. Deixei pra lá... agora novamente, um assunto aleatório, desnecessário, sem pé nem cabeça, criando rivalidade/atrito/conflito entre duas mães/mulheres, onde não existe”, seguiu.

Logo depois, a influenciadora ironizou. “Enfim, também não quero nem entender o motivo e nem me interessa. A boca fala o que o coração tá cheio. Há um adendo dona Margarete, seria interessante abordar no programa como chegar à 3ª idade com saúde e mente boa, vai servir para muita gente, inclusive para mim”.

Emily ameaçou expor algo de Virginia para tentar “silenciar” as duas. “E por último se eu realmente tivesse ‘inveja’ da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam que pra mim é a maior ‘falsidade’ e deslealdade de todas! Sua filha sabe do que estou falando, acho que agora vocês se silenciam. Abraço”.