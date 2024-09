Félix Mendonça acusa Débora Régis de traição e anuncia apoio a Rosalvo

Félix anunciou seu apoio pessoal à candidatura de Rosalvo - Foto: Divulgação

O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT) divulgou um vídeo neste sábado, 24, se posicionando acerca das eleições municipais em Lauro de Freitas. Apesar do PDT estar oficialmente neutro na disputa, o presidente estadual do partido escolheu um lado e justificou diante de sua relação com os candidatos.

Félix fez duras críticas à vereadora Débora Régis (União Brasil), ex-filiada do PDT, afirmando que a atual candidata à prefeitura traiu o partido na cidade, deixando a legenda nas vésperas da janela eleitoral e levando com ela toda a estrutura trabalhista em Lauro de Freitas.

"Ela saiu no apagar das luzes e prejudicou o PDT. Perdemos os prazos por conta disso e não pudemos formar uma nova composição. Hoje, o partido não tem candidatos, ou seja, foi desmontado", apontou Félix.

O dirigente do PDT ainda afirmou que jamais aceitaria novamente a filiação de Débora Régis no partido. Segundo ele, a candidata da oposição em Lauro de Freitas não é confiável.

"Nós nos sentimos traídos, sim. Ela não dialogou e agiu de forma surpreendente. Não a teria novamente no PDT. Ela não é uma pessoa de confiança. E existe um ditado que diz que quem traiu uma vez trai sempre", disparou o presidente do PDT-BA.

Ainda conforme avaliação de Félix Mendonça Jr., Débora Régis não possui um projeto de gestão de Lauro de Freitas, mas sim o projeto de poder, que seria vazio de propostas.

"Ela sempre dizia que queria o poder e, até hoje, é isso que tem demonstrado. Débora quer o poder pelo poder. Não tem projetos e não apresenta propostas para a cidade. Isso é vazio e insustentável", contou o deputado.

Em contraponto, Félix fez elogios ao vereador Antônio Rosalvo (PT), candidato da prefeita Moema Gramacho (PT) à sua sucessão. De acordo com ele, diferente de Débora, o petista seria uma pessoa confiável.

"Rosalvo é um homem de palavra, e um político honrado tem que cumprir o que promete. O que Rosalvo diz que vai fazer, ele cumpre", concluiu o trabalhista.